Кэти Холмс покажет свою коллекцию на Недели моды

Развод определенно идет Кэти Холмс на пользу: актриса и мама девочки с огромным гардеробом объявила о том, что собирается участвовать в нью-йоркской Неделе моды. Дизайном Кэти занимается уже несколько нет, выпуская коллекции одежды для бренда Holmes&Yang вместе с Джим Янг. Однако штурмовать модный олимп Кэти до сих пор не рисковала. Теперь же Виктории Бекхэм придется подвинуться: уже осенью нас ждет презентация полноценной весенней коллекции от Кэти, которая обещает всех удивить. Кажется, Холмс всерьез настроена круто изменить свою жизнь и сейчас активна как никогда. Пожелаем ей удачи во всех начинаниях! Тем более что боевой запал понадобится уже совсем скоро - первые слушания по делу о разводе и борьбе за Сури состоятся уже 17 июля, и, говорят, Том Круз отступать от своего не намерен. Фото daiteka.ru