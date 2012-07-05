На Одесский кинофестиваль приедут Кардинале и внук Чаплина

ІІІ Одесский международный кинофестиваль, который пройдет с 13 по 21 июля, обещает стать интересным - как в плане ярких фильмов, так и в плане гостей. Как сообщает пресс-служба фестиваля, в Одессу приедет исполнительница главных ролей в ключевых европейских фильмах 1960-х и 1970-х Клаудиа Кардинале. 13 июля она посетит показ одного из самых известных фильмов Фредерико Феллини со своим участием - "8½". Оскароносная лента, согласно опросу режиссеров, проведенному британской киноакадемией в 2002 году, признана третьей величайшей картиной всех времен. Как рассказала президент фестиваля, жена вице-премьера Сергея Тигипко Виктория>, пригласили в Одессу и Чарли Чаплина - внука знаменитого актера. Он вместе с дочерью Джеральдин будет смотреть на Потемкинской лестнице работу своего дедушки "Огни большого города". "Для этого мы хотим собрать большую аудиторию - 15 тысяч человек. Чтобы они услышали то, что, пожалуй, нигде уже не услышат", - отметила Тигипко. Откроется фестиваль показом картины Маттео Гарроне "Реальность", получившей в этом году гран-при Каннского кинофестиваля. В главной роли в фильме снимался заключенный, непрофессиональный актер Аньелло Арена, отбывающий пожизненное заключение за убийство. Его выпускали на волю на несколько часов - специально для съемок. Самого Маттео Гарроне недавно обвинили в том, что несколько лет назад он снял фильм "Гоморра" на деньги неаполитанской мафии. Скандальная картина об итальянских мафиози получила гран-при в Каннах в 2008 году. Если суд признает обвинения в адрес кинорежиссера справедливыми, он рискует попасть в тюрьму. Что касается фильма "Реальность", то его главный герой - отец большого семейства, владеющий в Неаполе процветающим рыбным магазином. Однажды, поддавшись просьбам детей, он соглашается участвовать в телевизионном реалити-шоу. С этого момента вся его жизнь переворачивается.