Клочкова устроила сыну пиратскую вечеринку

Своему сыну Саше Яна Клочкова устроила настоящую вечеринку в пиратском стиле с кораблями, разбойниками и множеством сюрпризов. Золотая рыбка как раз отдыхала с сыном в Крыму, поэтому обратилась к сотрудникам отеля с просьбой помочь отметить праздник. По замыслу Яны, переодетые в костюмы морских чудищ аниматоры в запланированный момент выплыли из моря, а рядом появился импровизированный пиратский корабль. Морские разбойники притащили с собой огромный сундук с подарками для Саши и его друзей, получить которые можно было после выполнения заданий. Торт для Саши тоже был сделан в форме пиратского корабля с парусниками из белого шоколада. Он был настолько красивый, что мальчик даже не поверил, что его можно есть. В конце праздника Саша приступил к самому приятному – распаковыванию подарков, среди которых было множество машинок, паровозиков, надувных лодок, одежды, и даже шляпа в виде праздничного торта со свечами, которую прислала Яне подруга из Японии.