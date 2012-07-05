Инициатором расставания с Джонни Деппом была Ванесса Паради, -СМИ

Тема развода Джонни Деппа и Ванессы Паради не сходит со страниц всех крупных изданий, настолько эта новость потрясла и шокировала общественность Естественно, что журналисты заинтересованы в реальных причинах расставания такой крепкой и красивой пары. И если раньше главной причиной называлась систематическая неверность Деппа и его постоянные романы с коллегами по съемочной площадке, то сейчас источники, близкие к бывшим возлюбленным, раскрыли истинное положение вещей, сообщает «FashionTime». Оказывается, Ванесса сама ушла от Деппа, и произошло это уже два года назад (как раз на протяжении этого времени пару ни разу не видели вместе на светских мероприятиях и премьерах). Как говорят общие друзья пары, Паради очень переживала свой профессиональный застой: ее карьера певицы и актрисы совершенно не развивалась, и все свое время женщина посвящала мужу и детям. Успехи Деппа, безусловно, радовали Ванессу, но ей хотелось также проявлять себя и раскрывать свой талант. «Ванесса почувствовала, что пожертвовала собой ради Джонни. Но на самом деле, что бы ни делал Джонни, он постоянно оказывался недостаточно хорош для нее. Когда он работал и зарабатывал, она не была счастлива. Когда он не работал, он, оказывается, все равно не интересовался семьей. Она находила повод придраться к любой мелочи. После нескольких лет настоящей войны Ванесса окончательно в нем разочаровалась». Как утверждает близкий друг распавшейся семьи, именно Ванесса первой стала отдаляться от супруга, а в конце концов предложила положить конец их отношениям. Это случилось в 2010 году, но Депп и Паради решили скрыть это от общественности, чтобы не травмировать детей. «Джонни был просто убит горем. Это разбило ему сердце. Ванесса была для него всем», - уверяет друг пары.