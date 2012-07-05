Ева Лонгория встречается с футболистом

Похоже, слухи о том, что Ева Лонгория рассталась со своим бойфрендом, испанским певцом Эдуардо Круусом из-за нового возлюбленного имеют под собой реальную почву. Как сообщают зарубежные СМИ, у звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» новые романтические отношения, на этот раз с футболистом New York Jets Марком Санчезом. В последнее время пару часто видят вместе. На днях молодые люди были замечены во время шопинга в Нью-Джерси. А некоторое время спустя Ева и Марк весело проводили время за ужином с друзьями в одном из отелей Нью-Йорка. Сама актриса пока не комментирует роман с новым другом, который славится своей любовью к прекрасному полу. Фото story.com.ua