Самой сексуальной женщиной планеты стала актриса по фамилии Кайф

Редакция индийской версии журнала FHM опубликовала свой рейтинг ста самых сексуальных женщин. Его лидером стала актриса Катрина Кайф. Примечательно, что на первой позиции этого рейтинга Катрина оказывается не впервые. Прекрасную брюнетку Индия признает самой сексуальной уже в четвертый раз. Читатели журнала FHM India награждали ее этим титулом в 2008-м, 2009-м и 2011 гг. Катрина, которую друзья и родные называют просто Катей, родилась в Гонконге в семье кашмирского мусульманина и британской еврейки. В 14 лет Кайф стала работать моделью, а в 2003-м дебютировала в фильме Кайзада Густада «Boom». На сегодняшний день Катрина является звездой Болливуда, сообщают западные СМИ, и в год снимается в четырех фильмах.