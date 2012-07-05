Герцогиня Кембриджская останется на улице

С тех пор как Кейт Миддлтон стала герцогиней Кембриджской, она с удовольствием участвует в огромном количестве благотворительных акций. Теперь, например, чтобы привлечь внимание к судьбам бездомных, она проведет целую ночь в картонной коробке на улицах Лондона — в компании тех, кто лишен крыши над головой. Разумеется, ночевать на мостовой она будет не одна. К ней присоединится директор благотворительной организации, занимающейся проблемами бездомных, а также актриса Лиза Максуэлл. Именно она вовлекла в эту акцию Кейт. Конечно же герцогиня не останется без охраны. Во всяком случае, ее муж — принц Уильям, сам переночевавший в рамках похожей акции на улице в канун Рождества 2009 года, находился тогда под защитой вооруженного до зубов офицера королевской гвардии.