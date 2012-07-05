Режиссерскую работу жены Левочкина демонстрируют ночью

Жена главы Секретариата Президента Украины Сергея Левочкина - Зинаида Лихачева - попробовала себя в роли режиссера и представила свое видео на первом украинском Биеннале. А немое кино Довженко - "Сумка дипкурьера" озвучили диджейским сетом. Это главные новинки в экспозиции Художественного Арсенала, которые открылись сегодня ночью, сообщает ТСН.Особливе. Их до 3 часов оценивали ценители искусства. А о самой идее - ночь в музее - просят не оставить исключительно, как разовую акцию. Ведь желающих провести ночь с музеем было очень много. Певец Павел Зибров тоже погрузился в художественную бессонницы. Радуется, что ночной поход в Арсенал бюджетный - 20 грн. Мол, и романтики - больше. Культурного министра, еще больше чем арт объекты поражает любовь народа к искусству. Более двух километров желающих попасть в Арсенал - такую очередь выдерживают не все. Тем, кому все-таки удалось добраться к кассам и экспозициям - готовы гулять по коридорам Арсенала и до утра. Говорят, провести ночь с искусством - особая романтика. И просят, чтобы такие мероприятия в Украине проводились чаще.