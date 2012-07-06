Богословская на базаре не торгуется

Нардеп Инна Богословская и певица Светлана Лобода часто покупают фрукты и ягоды на одном из киевских базаров. «И никогда не торгуются, выбирают все сами. А еще у нас бывает актриса из сериала «Счастливы вместе», она играла Дашу Букину. Она всегда заходит в одной и той же кофте с капюшоном, натягивает его прямо на глаза, чтобы никто не узнал, быстро покупает клубнику-бананы и уходит», — рассказывает нам продавец овощей и фруктов. Приходят сюда и помощники главы КГГА Александра Попова. «Говорят, что для Попова разные продукты покупают, бывало, что и он сам заходил. Правда, ничего не купил, просто осмотрелся и ушел», — рассказывают продавцы. Черновецкий же бывает в здешнем цветочном отделе лично — покупает огромные букеты бордовых роз на поминальные дни. «У нас аншлаг всегда был в ноябре — дни рождения у Черновецкого, Тимошенко, Попова, разметали все цветы. Еще хороший был выторг в июне — там у замов Попова дни рождения были», — в курсе всех дат продавец цветов.