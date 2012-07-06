В день своего 30-летия принц Уильям, помимо миллионов, завещанных ему матерью, получил еще один, поистине королевский подарок: Елизавета II наградила внука орденом Чертополоха, одним из старейших орденов Британии. И сегодня в Шотландии, где королева и герцог Эдинбургский находятся с ежегодным официальным визитом, прошла торжественная церемония посвящения Уильяма в рыцари. Посмотреть на мероприятие собрались сотни местных жителей, а по главной улице прошел парад трубадуров и барабанщиков. За ходом событий, естественно, наблюдала и супруга принца, Кэтрин (а также блогер Aia0604). И трудно сказать, на кого были устремлены взоры фотографов и зевак, собравшихся с собора святого Джайлса, где проходило шествие, - на королеву ли в мантии, на новоиспеченного рыцаря или на его леди, появившуюся в лимонном платье-пальто Emilia Wickstead. Образ герцогини Кэмбриджской завершала изящная темно-бежевая шляпка (которую мы уже видели дважды за последнее время - на скачках и на свадьбе) и черные лодочки. Похоже, Кэтрин записалась в ярые поклонницы дизайнера: она уже трижды выбирала наряды Эмилии для ответственных выходов. Розовое платье бывшая мисс Миддлтон надевала на прием в честь юбилея королевы, в зеленом предстала перед публикой на Дне святого Патрика. Фото womanews.ru