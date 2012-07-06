Розинская улетела в Америку выходить змуж

Скандальная телеведущая Наталья Розинская улетела за границу, чтобы обвенчаться с не менее скандальным экс-майором Николаем Мельниченко. Где будет проходить обряд венчания блондинка, которая подралась со спецподразделением ГАИ «Кобра», не призналась. Наталья обеспокоена, что Мельниченко не отпустит ее обратно в Украину и даже заберет паспорт. «Она перед вылетом позвонила мне для юридической консультации, - говорит адвокат Розинской Иван Боднарук. – Сказала, что будущий супруг не хочет ее отпускать в Украину из-за всех ее проблем и даже может забрать паспорт. Она узнавала, что ей нужно будет делать, чтобы вернуться на родину». По словам адвоката, обряд венчания пройдет в христианской церкви, сейчас идут последние приготовления. «Наталья купила себе белое, длинное платье без декольте. Сказала, что будет выглядеть достойно. Встречал ее экс-майор Мельниченко у трапа с большим букетом цветов. Вернутся она должна в понедельник, будучи обвенчанной», - говорит Боднарук. Отметим, что беспокоится Мельниченко не без причин. Напомним, в мае на Наталью напали неизвестные в подъезде. Тогда Розинская получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб почек.