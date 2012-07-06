Бывший муж назвал Марию Шукшину жадной истеричной бабенкой

46-летняя актриса Мария Шукшина на днях прославилась скандальной хроникой из-за громкого развода с мужем и отцом своих сыновей-близнецов – Борисом Вишняковым. Многодетная мама забрала детей и не позволяла отцу их навещать. Опытный юрист и бизнесмен, проиграв дело в судах, обратился за помощью в СМИ и разгорелся нешуточный скандал, пишет kaliningradfirst.ru. Около двух месяцев страницы большинства изданий пестрели интервью Бориса Вишнякова и разоблачениями жестокосердной Шукшиной. Нервы актрисы не выдержали, и она обратилась в суд с требованием защитить ее личную жизнь и жизнь ее детей от вмешательства журналистов и бывшего мужа. Денежная компенсация по исковым заявлениям Марии Шукшиной была чисто символическая – 1 рубль. Основным желанием было публичные извинения и запрет на публикации статей о ней и ее семье, но, тем не менее, суды актриса проиграла: Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска Шукшиной. Фото news4k.com