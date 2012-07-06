Леонид Якубович увлекся гольфом

Элитные виды спорта становятся все более и более популярными в нашей стране. На днях в загородном гольф-клубе состоялся заключительный этап XXI Чемпионата России по гольфу. Участников чемпионата приехали поддержать российские спортсмены и представители шоу-бизнеса. Пока спортсмены боролись за чемпионский титул на полях, у гостей была возможность не только поболеть за участников, но и самим подержать в руках клюшку. В то время как Леонид Якубович следил за ходом чемпионата непосредственно на поле, Влад Лисовец под чутким руководством тренера клуба оттачивал мастерство удара. Упорно боролись с непокорными лунками Олимпийская чемпионка Светлана Журова, президент Ассоциации гольфа России Ахмед Билалов. Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе на этот раз выступил в роли зрителя и болельщика. И конечно ни один турнир не обходится без профессионального комментатора: телеведущий Василий Соловьев прекрасно справился с этой задачей. В нынешнем году руководство Ассоциации гольфа России, следуя существующей в мировом гольфе практике не смешивать любителей с профессионалами, приняло решение допускать к участию в Чемпионате России только игроков, имеющих любительский статус, ведь именно они смогут впоследствии представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира, путевки на которые получают чемпионы. Так что вполне возможно,что однажды и кому-то из наших звезд выпадет возможность представлять нашу страну на мировом гольф-поле.