Ванесса Паради разбила Деппу сердце еще два года назад

Расставание голливудского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради, о котором официально было объявлено несколько недель назад, на самом деле произошло давно. Супруги два года делали вид, что их семья по-прежнему счастлива. Как сообщают западные СМИ в развале звездной пары виновата именно Паради. Якобы певица, давно переживавшая творческий кризис, буквально «запилила» своего успешного супруга. По словам источника близкого к их окружению, Ванесса придерживается того мнения, что ради Деппа она пожертвовала своей карьерой. Но в то же время, не смотря на успех своего мужа, певица никогда не была им довольна. Он работал – она нападала на него с одними обвинениями, он был дома – она обвиняла его в безделье и равнодушии к ней и детям. Напомним, на сегодняшний день Джонни Депп является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. В рейтинге журнала Forbes, опубликованном несколько дней назад, Депп занял шестую позицию. В результате Паради и Депп постоянно ссорились и, желая хоть на время забыть о семейных неурядицах, актер даже начал злоупотреблять алкоголем. Ванесса разбила Джонни сердце еще в 2010-м году, но ради детей артисты решили молчать и делать вид, что между ними по-прежнему царит любовь и взаимопонимание. Фото life.comments.ua