Дочь Мур и Уиллиса позорит родителей

Любимая младшая дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула Бель Уиллис приготовила родителям неприятный сюрприз. Компрометирующие фото девушки, которой в январе 2012 года исполнилось 19 лет, таинственным образом просочились в прессу. Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут арестовали Буквально на днях на «черном фоторынке» появились в продаже четыре снимка, на которых Таллула демонстрирует грудь и держит в руке косяк с марихуаной. Кто автор фото и как они попали во всеобщий доступ, пока остается неизвестным. Фото skuky.net