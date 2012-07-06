Роналду купил недвижимовсь в Киеве, -СМИ

Согласно появившейся в СМИ информации нападающий «Реала», еще до начала Евро-2012, приобрел в украинской столице недвижимость и другие активы. В частности, как сообщают украинские СМИ, Криштиану Роналду, нападающий «Реала», приобрел недвижимость и другие активы в Украине на общую сумму в 10 миллионов евро. Согласно опубликованной информации представители 27-летнего игрока сборной Португалии осуществили ряд сделок еще до начала Евро-2012. По информации СМИ, доверенные лица нападающего «Реала» выкупили несколько квартир в центре Киева, ценные бумаги одного из киевских банков, торговые площади под магазины спортивной одежды и парфюмерии, а также сделали ряд инвестиций в IT-технологии. Подробности об осуществленных сделках пока не разглашаются. Фото УНИАН