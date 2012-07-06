Янукович вручил Кобзону орден

Народный артист СССР и Украины Иосиф Кобзон исполнил на сцене донецкого Центра славянской культуры, где проходит торжество по случаю 80-летия Донецкой области, песню «Мама моя Украина, а отец мой - Донбасс». Кобзон спел после того, как получил из рук президента Украины Виктора Януковича орден «За заслуги». Все выглядело как экспромт, но фонограмма песни была явно подготовлена заранее, - сообщает корреспондент "Острова". Кобзон поблагодарил за награду Президента, подчеркнул, что никогда не разделял свою родину на малую и большую, поблагодарил Януковича за такое высокое признание его творчества, вспомнил о том, что в Донецком театре он выступал после войны и торжественно заключил, «что лучше земли этой я нигде не нашел». Напомним, что вчера в Донецке Кобзон был удостоен звания "Почетный гражданин Донецкой области".