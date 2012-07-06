Ириша Блохина в голливудских фильмах показывала грудь

Дочь Олега Блохина Ириша, которая позиционирует себя как успешная певица и телеведущая, чрезвычайно гордится своей актерской карьерой в Америке. Ириша училась там в школе актерского мастерства, и, как оказалось, достигла немалых "высот". Как рассказывает сама Блохина, она успела сняться в трех голливудских фильмах. Правда, роли Ириши, как выяснили журналисты, не отличались разнообразием - дочь тренера украинской сборной везде играла "девушек с большой грудью". Текста в таких ролях, естественно, не предусматривалось. Предлагаем вам насладиться видео творчества украинской певицы и телеведущей. Фееричная роль Ириши в голливудской комедии "Click":