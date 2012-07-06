Хайди Клум показала шикарную фигуру

Популярная немецкая топ-модель Хайди Клум выложила в микроблоге собственную фотографию обнаженного тела, едва прикрытого бикини. Манекенщица явно наслаждается одиночеством после развода со своим супругом, певцом Силом. Хайди Клум порадовала своих многочисленных поклонников в социальной сети Twitter, выложив в микроблоге фотографию, на которой предстала в минимуме одежды. Манекенщица продемонстрировала загорелый плоский живот и длинные ноги. Хайди лежала на пляже в обществе бутылочки пива, которую скромно припрятала под левой ногой. Знаменитость подписала снимок: "Великолепный день!" Не всякая 39-летняя мать четверых детей может позволить себе съемку в столь откровенном виде. Чуть ранее в том же микроблоге Хайди Клум поздравила всех американцев с Днем независимости, который традиционно отмечается в США 4 июля. Манекенщица выложила собственное фото, на котором предстала в летней шляпе, по фасону похожей на ковбойскую. А также щедрая модель опубликовала собственный снимок, где на костре поджаривает маршмаллоу. На всех фотографиях Хайди счастливо улыбается. Сложно поверить, что в январе этого года модель неожиданно заявила о разводе со своим супругом, популярным американским исполнителем Силом. Напомним, Хайди Клум мотивировала желание расторгнуть брак "непреодолимыми разногласиями" с Силом. Однако, по неофициальной версии, причиной развода называется несдержанный характер певца. По слухам, исполнитель настолько взрывной по натуре, что от этого страдала не только его супруга Хайди Клум, но и все ближайшее окружение певца. В итоге модель, которая помимо нервотрепки с мужем занята собственным бизнесом, четырьмя детьми и съемками в различных программах, пришла к выводу, что лучше развестись, чем терпеть частые вспышки гнева супруга. После развода в одном из интервью Хайди Клум призналась, что не уверена, что еще когда-нибудь выйдет замуж. Однако, несмотря на развод, она вспоминает с благодарностью их с Силом семилетний брак, каждый год которого супруги отмечали импровизированной церемонией, на которой обменивались клятвами верности и любви.