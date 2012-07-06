За бой с Кличко Томпсон получит 800 тысяч долларов

Гонорар американского боксера Тони Томпсона в предстоящем бою против Владимира Кличко составит 800 тысяч долларов. По правилам IBF (Международной боксерской федерации), гонорары боксеров в обязательных защитах распределяются в пропорции 75% (чемпион) и 25% (претендент). Но в этом раз, по настоянии компании братьев Кличко, и с согласия IBF и команды Тони Томпсона, гонорары боксеров будут распределены в пропорции 85% (Кличко) и 15% (Томпсон). Отметим, что в боксе гонорары не зависят от результатов поединка - контракт подписывается заранее и боксер получает изначально оговоренную сумму.