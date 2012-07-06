Том Круз на грани нервного срыва

Известный голливудский актер Том Круз сильно переживает по поводу бракоразводного процесса со своей супругой, актрисой Кэти Холмс. Сообщается, что артист находится буквально на грани нервного срыва из-за того, что жена запрещает ему видеться с дочерью Сури. Несмотря на то что ни Том Круз, ни пока еще его супруга Кэти Холмс никак не комментируют ход бракоразводного процесса, светские хроникеры находят все новую и новую информацию относительно непростой ситуации, в которой сейчас находятся оба актера. Так, сообщается, что после того, как Кэти объявила о своем решении развестись, она больше не разговаривала с мужем. А сейчас и вовсе ограничила общение Тома Круза с дочерью Сури. От этого несчастный актер, для которого развод стал настоящим ударом, сильно переживает и буквально готов впасть в истерику. "Нам с трудом удалось уговорить представителей Кэти позволить Крузу коротко поговорить с Сури по телефону. Только общение с дочерью помогает ему избежать нервного срыва. Кстати, он ни слова не сказал ей о разводе", – цитируют официальных представителей голливудского актера Life News. Когда Том Круз сможет увидеться с Сури, неизвестно. Сейчас актер снимается в Исландии, да и с женой видеться ему не очень хочется. Говорят, что отношения пока еще супругов совсем расклеились. "Отношения Тома с Кэти сейчас просто катастрофически плохие. Он считает, что она предала его и использует ребенка в качестве оружия", – утверждают близкие друзья пары. Подозревают, что Кэти Холмс пытается ограничить общение Тома и Сури, опять же, из-за его увлечения саентологией. Якобы он может навязать неокрепшему детскому сознанию не те ценности. Напомним, Холмс расстается с супругом после почти шести лет брака из-за его маниакального увлечения саентологией, на которое он хотел "подсадить" и их дочь Сури. Кэти, которая, видимо, с трудом терпела религиозное учение мужа, буквально взорвалась, когда узнала, что Круз хочет отправить дочь в закрытую саентологическую школу. В итоге Кэти потребовала единоличной опеки над Сури и алименты в придачу. Светские хроникеры подсчитали, что Том должен выплачивать супруге по три миллиона долларов за каждый год супружества. Итого, получается 18 миллионов. Фото indiantvtoday.com