Кейт Миддлтон разделила радость принца Уильяма

Вчера в Шотландии, где с официальным визитом находятся члены британского королевского дома, прошла торжественная церемония принятия принца Уильяма в рыцарский Орден Чертополоха. Это почетное отличие стало своеобразным подарком на тридцатилетие герцога Кембриджского, которое состоялось 21 июня этого года. В честь праздника герцогиня Кембриджская Кейт, сопровождавшая своего мужа, облачилась в специально сшитое желтое платье «Emilia Wickstead», замшевые туфельки «Emmi Scarterfield» и бежевую шляпку. По главной улице Эдинбурга прошел парад музыкантов, и полюбоваться зрелищем собрались сотни простых шотландцев. Согласно легенде, Орден Чертополоха отсчитывает свою историю c IX века. Чертополох — национальный символ Шотландии. Девиз ордена — «Никто не тронет меня безнаказанно». Орден был возобновлен королем Яковом II за год до его свержения в результате «Славной революции» 1688 года.