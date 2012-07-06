У сына Арнольда Шварценеггера Патрика роман с известной певицей

В колонках светской хроники американских газет самой «горячей» новостью уходящей недели стали сообщения о романе, вспыхнувшем между 18-летним сыном Арнольда Шварценеггера Патриком и 22-летней певицей Тейлор Свифт. Молодые люди провели вместе День независимости. Они нежились на частном пляже, принадлежащем семье Кеннеди. Как известно, бывшая жена Арнольда, мать Патрика Мария Шрайвер приходится племянницей Джону, Роберту и Эдварду Кеннеди. Ее мать Юнис была их родной сестрой. Патрик пригласил Тейлор в поместье Кеннеди в штате Массачусетс. Девушка была в восторге. Но еще больше обрадовались многочисленные кузины и кузены Патрика, собирающиеся по традиции на лето в доме Кеннеди! Свифт, которую называют новой королевой кантри в Америке, является для них кумиром. Они давно мечтали поближе познакомиться с обладательницей шести премий «Грэмми». Всего в активе молодой певицы уже 109 различных музыкальных наград. Тейлор, в свою очередь, восхищается семьей Кеннеди и ее историей. Она даже сочинила песню для телефильма о представительницах этого влиятельного клана.