Как Янукович пел с Кобзоном про "отца Донбасса"

В Донецке народный артист СССР Иосиф Кобзон, выходец из Донбасса, на торжественном собрании, посвященном 80-летию области, спел вместе с Президентом Украины Виктором Януковичем песню об Украине и Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, после того, как >Янукович наградил Кобзона в числе других орденом за заслуги 1-й степени за вклад в развитие региона, певец извинился за то, что нарушает регламент, и изъявил желание спеть. Припев песни со словами «Мама моя Украина и отец мой Донбасс» Иосиф Кобзон пел вмест с Виктором Януковичем. Иосиф Кобзон поблагодарил за награду Президента, подчеркнул, что никогда не разделял свою родину на малую и большую, поблагодарил Виктора Януковича за такое высокое признание его творчества, вспомнил о том, что в Донецком театре он выступал после войны и торжественно заключил, «что лучше земли этой я нигде не нашел».