Мама Брэда Питта против однополых браков

Голливудский актер Брэд Питт получил неожиданный сюрприз от своей матери. Всем известно, что он вместе со своей будущей супругой Анджелиной Джоли активно выступают в поддержку однополых браков, но как оказалось, будущая свекровь не разделяет их мнения. Она ярая противница однополых браков. В одной из американских газет Джейн Питт призывает голосовать за кандидата, который выступает против абортов и однополых браков: «Я тоже христианка и мне чужда религия мормонов. Но я думаю, каждый христианин должен провести много времени в молитвах, прежде чем голосовать за семьянина с высокими моральными принципами, опытом ведения бизнеса, того, кто выступает против абортов и разделяет христианское осуждение гомосексуализма, просто потому, что он мормон». Женщина в открытую назвала Барака Обаму «либералом, который поддерживал однополые браки убийство детей». Интересно, найдет ли Джоли общий язык с Джейн Питт. Как известно, Питт-Джоли заявили, что не вступят в брак, пока во всех штатах не легализируют однополые браки.