Болдуин будет баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка

О том, что Алек Болдуин хочет стать мэром Нью-Йорка, вчера в вечернем шоу Пирса Моргана на канале Си-эн-эн сообщил младший брат актера Уильям. Причем лично он оценивает шансы Алека "очень даже реальными". Фото veseley.com Единственным препятствием на пути старшего брата в мэрию Уильям видит его взрывной характер. Как известно, Алек не любит папарацци и репортеров. И готов в любой момент выразить свои чувства к ним с помощью кулаков. А должность мэра обязывает к постоянному общению с журналистской братией. "Но, думаю, Алек с этим справится, — отметил Уильям Болдуин. — В остальном же он идеально подходит для такой работы. Он настойчив, упрям, всегда достигает поставленной цели. А главное, умен, образован. Говорю вам, башка у него работает как надо!" Напомним, что в настоящее время мэром Нью-Йорка является миллиардер Майкл Блумберг. Он занимает этот пост уже 10 с половиной лет. Давно ходят слухи, что 70-летний бизнесмен и политик устал от этой должности, ему нужен пост повыше, чтобы удовлетворить свои амбиции. Одни утверждают, что Блумберг будет бороться за пост губернатора штата Нью-Йорк, другие уверены, что его следующая цель — Белый дом. В любом случае, большинство политологов в США считают, что Майкл не станет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в очередной раз. Трудно сказать, почему Уильям Болдуин именно сейчас заявил о планах старшего брата. Возможно, они обсуждали эту тему на свадьбе Алека, которая состоялась 30 июня в Нью-Йорке. Напомним, что 54-летний Болдуин женился на 28-летней Хиларии Томас, инструкторе по йоге. Ранее Алек говорил, что именно она вдохновила его на столь амбициозный план. На праздновании свадьбы актера присутствовал почти весь клан Болдуинов, включая единственную дочь Алека Айрленд.