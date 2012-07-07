Брюс Уиллис чудом спасся при пожаре в Венгрии

Построенное специально для съемок фильма «Крепкий орешек-5» многоэтажное здание в Будапеште сгорело дотла в считаные минуты. Есть пострадавшие. Звезде Голливуда Брюсу Уиллису представился случай в жизни проявить качества, которые он обычно демонстрирует в своих боевиках. Фото film.ru 56-летний актер едва не стал жертвой крупного пожара, который произошел на съемках пятой части его легендарной саги о бравом полицейском Джоне Макклейне «Крепкий орешек». ЧП произошло в пятиэтажном здании, построенном специально для производственного процесса в столице Венгрии Будапеште, в четверг, 5 июля. Команда как раз снимала масштабную сцену, в которой на крышу строения приземляется вертолет, одновременно с этим по сценарию в соседнем помещении должно было вспыхнуть пламя. Между тем создатели фильма не учли того факта, что лопасти вертолета раздули огонь до такой степени, что деревянные конструкции здания мгновенно загорелись: в считаные минуты пожар охватил все этажи. В момент съемки на площадке работал дублер Уиллиса, который принял на себя первый удар стихии. Сам актер в момент пожара находился непосредственно у очага, наблюдая за съемочным процессом рядом с деревянной конструкцией. Пострадавшему дублеру была оказана первая помощь на месте. На помощь коллегам бросился и сам «крепкий орешек». Брюс вытаскивал дорогостоящее оборудование и камеры наряду с простыми ассистентами. Как заявили продюсеры фильма, здание было полностью уничтожено. Для того чтобы его построить, киностудии потребовалось два месяца. Теперь кинобоссы размышляют над тем, как им продолжить съемочный процесс. Строение планировали использовать еще на протяжении пяти дней.