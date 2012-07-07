Как не отпирались актеры, а скрыть отношения все равно не смогли. Папарацци смогли запечатлеть момент, когда Эштон Катчер целуется с Милой Кунис. Трогательная сцена произошла во время празднования Дня Независимости в Лос Анжелесе. Они провели вместе целый день, много общались, и в какой-то момент просто не смогли сдержать чувств. Правда, судя по качеству снимка, папарацци находился довольно далеко – вероятно, они были уверены, что их никто не видит. Напомним, совсем недавно Мила и Эштон позволили себе того невиданную вольность публичных объятий, но их еще можно было хоть каким-то образом списать на дружеские отношения. С поцелуем так не получится точно.