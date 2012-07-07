Кэти Холмс: Круз управлял мной, как роботом

Третья жена звезды Голливуда Тома Круза Кэти Холмс приоткрыла завесу тайны их личной жизни и рассказала о причинах, толкнувших ее начать бракоразводный процесс. По информации источника, близкого к 31-летней актрисе, Кэти больше не могла терпеть того, как с ней обращался супруг. Фото uznayvse.ru - Кэти была в руках Тома как игрушка в руках кукловода, он принимал за нее любые решения, касаемые ее профессиональной и личной жизни, в конечном итоге она начала чувствовать, что не имеет право даже дышать без его разрешения! - поделились друзья Холмс. Так, в 2005 году, когда пара только начала встречаться, Круз использовал свои связи в кинобизнесе, чтобы запретить к публикации любые промоматериалы к фильму «Здесь курят», в котором на тот момент снималась Кэти. На кадрах, разозливших Круза, его возлюбленная была запечатлена с партнером Аароном Экхартом. Во время работы над другим проектом Холмс «Бэтмен: Начало» Том Круз запретил будущей жене лететь на одном самолете с другими актерами и командой и предоставил ей свой личный авиалайнер. Кэти Холмс подала документы на развод в суд Нью-Йорка в тайне от Круза 27 июня. Теперь бывшие супруги намерены встретиться в суде за право опеки над общей дочерью - 6-летней Сури. Несмотря на появившиеся в прессе сообщения о том, что Круз и Холмс объявили другу другу настоящую войну, стало известно, что Кэти впервые поговорила с Томом по телефону, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. - Давай постараемся уладить все мирным путем ради блага нашей дочери. В данной ситуации речь идет не о нас с тобой. Сури - наш главный приоритет, - рассказал о кратком, но цивилизованном моменте общения актеров друг Кэти Холмс.