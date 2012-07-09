Президент Янукович сегодня отмечает днгь рождения

У Президента Украины Виктора Януковича, который в настоящее время находится в Крыму в рабочем отпуске, запланирован ряд встреч и переговоров. В частности и с президентом РФ Владимиром Путиным. Так, 12 июля под председательством Виктора Януковича и Владимира Путина в Крыму пройдет заседание российско-украинской межгосударственной комиссии. Также, в течение рабочего отпуска Президент планирует посетить с рабочими поездками ряд регионов. Сегодня, Виктор Янукович отмечает 62 день рождения. По информации из Администрации Президента торжества, по всей видимости, состоится в Крыму, как и в предыдущие годы.