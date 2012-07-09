Модный дом Valentino продан за 600 миллионов евро

Британская инвестиционная компания Permira продала модный дом Valentino за 600 миллионов евро, пишет The Daily Telegraph. Покупателем дома стал неназванный инвестиционный фонд, один из инвесторов Permira. Компания Permira владела Valentino с 2007 года, она приобрела его в составе холдинга Red & Black вместе с компанией Hugo Boss. Вскоре после покупки основатель модного дома Валентино Гаравани покинул его, и постепенно доля Valentino в структуре доходов Red & Black снизилась до нескольких процентов. После прихода в 2008 году новых дизайнеров, Марии Грации Кьюри и Пьера Паоло Пикколи, продажи дома стали расти. По итогам 2011 года доход Valentino составил 22,2 миллиона евро, продажи - 322,4 миллиона евро. Модный дом Valentino был основан в 1959 году дизайнером Валентино Гаравани и предпринимателем Джанкарло Джаметти. Со временем бренд Valentino стал одним из ведущих модных брендов в мире и до сих пор сохраняет такую репутацию. Гаравани и Джаметти владели домом до 1998 года, когда они продали его за 300 миллионов евро. Фото gaganews.com.ua