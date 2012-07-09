30-летняя актриса и фотомодель Сиенна Миллер родила малыша в Лондоне. Сиенна Миллер и ее жених Том Старридж стали родителями впервые. 26-летний Том Старридж очень счастлив стать отцом. Британская пара встречался уже год. В феврале они объявили о том, что ждут ребёнка. Напомним, что в конце зимы 2011 года Сиенна Миллер рассталась с бойфрендом Джудом Лоу во второй раз. Том Старридж кстати является лучший другом Роберта Паттинсона, с которым он учился в одном классе. Их часто можно увидеть вместе на прогулках.