Иньеста женился на своей подруге Анне

Один из лучших футболистов современности испанец Андрес Иньеста отгулял свадьбу через неделю после триумфа в составе сборной Испании на Евро-2012. Иньеста женился на своей давней подруге - Анне Ортис. Церемония состоялась в живописной крепости Кастильо де Тамарит, построенной в XI веке и расположенной на берегу Средиземного моря. После церемонии молодоженов и всех приглашенных ждала небольшая коктейль-пати. После празднование переехало в изысканный ресторан Mas d'en Ros. Сам же Андрес поделился своей радостью с фанатами, опубликовав свадебную фотографию на своей странице в Facebook с надписью "Удивительный день. Только поженились". Фото ,a href=http://prosport-ru.tsn.ua/sport/inesta-otgulyal-svadbu-v-zhivopisnoy-kreposti-na-beregu-morya-foto.html>prosport-ru.tsn.ua