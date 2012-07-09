Кейт Миддлтон испортили зубы

Редакция журнала The New Republic разместила на обложке нового издания фото герцогини Кейт Миддлтон, которая, как известно, упорно отказывается сниматься для журналов. Но не факт размещения фотографии Кейт привлек внимание публики. А то, что фирменную улыбку супруги принца Уильяма редакторы заменили на жутковатый оскал. Герцогиня словно ощерилась, обнажив кривые желтоватые зубы. Впрочем, речь в новом номере идет вовсе не о Кэтрин и даже не о членах королевской семьи. А о проблемах британской экономики и падении доверия к нынешнему правительству.