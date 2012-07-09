Лидер КНДР появился на публике с неизвестной женщиной

Лидер КНДР Ким Чен Ун появился на торжественных мероприятиях в память о годовщине смерти своего деда Ким Ир Сена с неизвестной женщиной 20-30 лет. Кадры, на которых был запечатлен северокорейский лидер со спутницей, показало государственное телевидение КНДР. Женщина появилась с Ким Чен Уном в воскресенье, 8 июля, когда он вместе с высокопоставленными чиновниками почтил память Ким Ир Сена. Кроме того, она сопровождала лидера КНДР на концерте в пятницу, 6 июля. Как отмечает The Hankioreh, правительство Южной Кореи предположило, что женщина как-то связана с организацией концерта. Однако южнокорейские СМИ полагают, что это либо младшая сестра Ким Чен Уна Ким Е Чен, либо его жена или любовница. К такому мнению их склоняет тот факт, что женщина разделила с лидером КНДР один подлокотник. Издание Korea JoongAng Daily сообщает со ссылкой на источник в разведке Южной Кореи, что спутница Ким Чен Уна - это северокорейская певица Хен Сон Воль. Она была популярной до 2006 года, но потом полностью исчезла из поля зрения СМИ. В марте 2012 года телевидение КНДР показало ее на позднем сроке беременности. Хен Сон Воль замужем, но в прессе ходили слухи, что у нее был роман с Ким Чен Уном. Официальные комментарии южнокорейская разведка давать отказалась. Ранее некую женщину - не уточняется, ту же или иную - видели с Ким Чен Уном около гроба его отца Ким Чен Ира в декабре 2011 года. Тогда южнокорейские СМИ идентифицировали ее как Ким Е Чен. О личной жизни Ким Чен Уна, возглавившем КНДР после смерти своего отца, до сих пор ничего неизвестно, как и неизвестно ничего о местонахождении его младшей сестры Ким Е Чен.