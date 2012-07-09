Жанна Бадоева рассказала о разводе с мужем Аланом

Официально слухи о разводе с мужем Аланом Бадоевым Жанна Бадоева не подтвердила, но несколько раз повторила, что на развод она не подала «пока еще»… - Говорят, мужчина, ваши фотографии с которым наделали столько шума, - и есть режиссер этого фильма. Это правда? - Нет, он не режиссер. Это мой друг, он живет в Америке. - Но говорят, что вас с ним связывают не только дружеские отношения. - Знаете, я вообще не любитель рассказывать о своей личной жизни, комментировать слухи. Пока не могу сказать, что у меня в жизни произошло какое-то событие – плохое или хорошее. Когда оно случится – тогда и скажу. - Вы сейчас свой развод имеете в виду? - Я имела в виду все слухи о разводе. Еще раз говорю - пока что в моей жизни не было события, о котором я могла бы рассказать. Если что-то будет происходить – я обязательно расскажу. - С Аланом у вас сейчас какие отношения? - Мы в прекрасных отношениях. Мы так давно с ним друг друга знаем, что, думаю, будем всегда с ним в хороших отношениях. - Тем не менее, развод вам приписывали уже давно и регулярно. - Да вы знаете, мне самой стало очень интересно, почему именно сейчас об этом снова так активно заговорили. На фейсбуке я не раз выкладывала фотографии со своими друзьями, но почему-то именно сейчас это вызвало какой-то такой сумасшедший шок! Не знаю… Да Господи, слухов всегда было много – то я лесбиянка, то еще что-то… Я не сильно в это вникаю. - На развод вы уже подали? - Нет еще. - Но собираетесь? - (долгая пауза – Авт.) Ну слушайте… Как только что-то будет происходить – я вам сразу скажу.