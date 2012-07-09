Ванесса Паради влюблена в Ленни Кравица

Ванесса Паради бросилась за утешением на грудь Ленни Кравицу сразу же после расставания со своим гражданским супругом и отцом двоих ее детей, Джонни Деппом. "До того, как Ванесса познакомилась с Джонни, она была влюблена в Ленни", - рассказал источник, знавший обоих еще 20 лет назад. Ванесса встречалась с Кравицом еще в начале 1990-х годов, однако в течение 14 лет ее отношений с Деппом, Паради не теряла Ленни из виду, и они оставались в контакте. "Хотя их роман длился недолго, они оставались близкими друзьями на протяжении многих лет, и она, не колеблясь, звонила ему в любое время", - добавляет тот же информатор изданию WENN. - Ванесса регулярно названивала Ленни в последние несколько месяцев, когда у них с Джонни начались разногласия. Ей нужно было поговорить с кем-то, кто поймет и не станет осуждать". Стало известно, что сам Ленни предложил Ванессе связываться с ним в любое время, когда она чувствует себя подавленной. Фотоreallady.com.ua