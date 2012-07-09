Дэмиен Херст подарил свою работу ресторану

Британский художник Дэмиен Херст подарил ресторану Burger King свою картину «На открытом огне» ("Flame Grilled"), сообщает The Drum. Работа выставлена в закусочной на Лестер-сквер в Лондоне. Полное название картины звучит так: ´Beautiful Psychedelic Gherkin Exploding Tomato Sauce All Over Your Face, Flame Grilled Painting 2003´. Жарка «на открытом огне» часто упоминается в рекламных материалах Burger King. Между тем, по информации Marketing Magazine, работа Херста не была подарена ресторану - художник лишь передал ее владельцам сети закусочных на время. С ее помощью Burger King надеется привлечь туристов, которые приедут в Лондон на Олимпиаду. Дэмиен Херст решил подарить скульптуру беременной с мечом Таким образом, Burger King рассчитывает побороться со своим конкурентом, компанией McDonald´s, который проводит рекламную кампанию как официальный спонсор Олимпийских игр. Дэмиен Херст - один из самых дорогих современных художников. Он также считается одним из самых богатых деятелей искусства. Его состояние оценивается более чем в 200 миллионов фунтов.