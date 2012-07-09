Габриэль Гарсиа Маркеса тяжело болен

Знаменитый колумбийский писатель, обладатель Нобелевской премии по литературе Габриэль Гарсиа Маркес тяжело болен, сообщает BBC News в субботу, 7 июля. Как рассказал брат писателя Хаим Гарсиа Маркес на встрече со студентами университета в Картахене, 85-летний Габриэль Гарсиа Маркес страдает от старческого слабоумия. "У него проблемы с памятью. Иногда я плачу, понимая, что теряю его", - сказал брат писателя, добавив, что из-за проблем со здоровьем Габриэль Гарсиа Маркес больше не может писать. Брат писателя также сообщил, что Маркес находится в удовлетворительной физической форме и "сохраняет присущее ему чувство юмора и энтузиазм". В колумбийских СМИ, сообщает BBC News, ранее неоднократно появлялись сообщения о тяжелом заболевании знаменитого писателя, однако официального подтверждения этих сведений до настоящего момента не было. Габриэль Гарсиа Маркес является одной из ключевых фигур латиноамериканского "литературного феномена" 1960-х годов. Наиболее известной работой колумбийского писателя считается роман "Сто лет одиночества". Фото life.comments.ua