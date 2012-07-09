Виктория Бекхэм предпочитает платья собственного авторства

Виктория Бекхэм всегда славилась и славится своим отменным вкусом, поэтому вовсе неудивительно, что в один прекрасный момент она взялась за выпуск одежды и сама лично выступает в роли дизайнера для собственной марки. И, конечно же, стройная красотка частенько выбирается в свет в нарядах собственного авторства. Например, на Уимблдонском стадионе Виктория была одета в обтягивающее зеленое платье средней длины, которая сама лично создала для своего бренда одежды. Черные вставки на талии платья визуально уменьшало и без того необычайно узкую талию Виктории, что придавало стильной красоте еще большую утонченность и элегантность.