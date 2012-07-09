Лукашенко поздравил Януковича с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Украины Виктора Януковича с его днем рождения. В поздравлении Лукашенко говорит о том, что очень рассчитывает на дружеские отношения Беларуси и Украины в будущем на таком уровне, на каком они есть сейчас. Взаимодействие двух стран должно остаться на прежнем высоком уровне – добавил Президент Белоруссии. Как известно, сегодня Виктор Янукович празднует свой 62-ой день рождения. На данный момент Президент находится в АР Крым с рабочими визитом – здесь у него запланирован ряд переговоров и встреч. Ранее премьер Николай Азаров по поводу именин главы государства заявлял, что правительство приготовило Януковичу отличный подарок – выполненные задачи, что были поставлены Президентом.