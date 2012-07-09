Дочери Деми Мур отказываются общаться с мамой

После того как актриса Деми Мур пережила сложный и неприятный развод со своим молодым мужем актером Эштоном Катчером, дочери также отказались общаться с мамой. Ведь несмотря на лечение актрисы, она никак не может побороть депрессию, которая началась во время развода. Свои стресс и злость женщина часто переносит на детей. У Деми Мур три дочери - Румер, Скаут и Тулуль. Старшая 23-летняя Румер Уиллис, от брака с Брюсом Уиллисом, сначала как могла поддерживала маму. Но потом и она не смогла терпеть его постоянные нервные срывы. "Деми до сих пор не может взять себя в руки, а девочки хотят уже, чтобы это поскорее закончилось, и их мама двигалась дальше... Однако в их доме продолжаются ссоры", - сообщил источник, близкий к семье. Ситуация обостряется еще и тем, что Румер, Скаут и Таллула продолжают общаться с Эштоном Катчером, что раздражает Мур. Фото zvezdi.ru