Волочковой подарили песню пермские наркоманы

Балерина Анастасия Волочкова не только танцует, но и поет. Первая песня Волочковой, которую она исполнила с большой сцены, называлась «Балерина», и была написана самим Игорем Николаевым. Потом появилась «Цып-цып, мои цыплята». Эту песню Настя исполнила вместе с дочерью. Причем в репертуаре балерины есть композиции, присланные фанатами. «Мне, например, одну песню, «Танго», подарили пермские наркоманы. Они – падшие ангелы!», - рассказала Волочкова. Она им благодарна и с удовольствием выводит в микрофон их слова: «Вдруг пошло все походкою странною, Так зашаталось, как будто во сне…» Видимо, Анастасии совершенно безразлично, что песня написана наркоманами, которые ради дозы готовы на все.