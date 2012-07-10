Бразильский защитник "Динамо" Бетао в своем Твиттере "рассекретил" документ, в котором указаны суммы штрафов для футболистов за то или иное нарушение. Документ "свежий" - на сезон 2012/13, пишет Сегодня. Так, опоздание на тренировку оценивается в 500 долларов, тогда как ее пропуск - $1000. Использование мобильных телефонов на теории, в автобусе при выезде на игру, в раздевалке перед матчем - штраф $500, а игра в карты в день матча – тысяча. За наличие лишнего веса игрок будет оштрафован на 500 долларов, за нарушение дресс-кода при выезде на игру или на тренировке – штраф $200. Неправильно подобранные шипы на бутсах, "оказавшее влияние на проигранные игровые эпизоды" - штраф $1000. За необоснованную желтую карточку игрок расстанется с $5 000, а за удаление - $10 000. Появление в нетрезвом состоянии и нахождение в ресторанах, барах после полуночи - штраф определяется решением президента клуба. Фото Сегодня