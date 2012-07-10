Ярославский отдыхал в ночном клубе с Абрамовичем

Президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский признался, какую развлекательную программу устроил для гостя "Евро-2012" владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича. "Дома у меня не были. По городу проехали. А вечером сходили в ночной клуб. Его там чуть на сувениры не разобрали. С нами еще был Валентин Борисович Юмашев, его жена Татьяна. Так что компания у нас была интересная", - поделился Ярославский. Кроме того, босс бронзового призера чемпионата Украины рассказал, что Мишель Платини предложил купить ему джинсы. "Наиболее свободно чувствую себя в джинсах и в рубашке. Мишель Платини заставлял меня одеваться в костюм. Он мне постоянно говорил: "Алекс, я тебе куплю хорошие джинсы, потому что эти рваные у тебя", - смеясь, сказал Ярославский.