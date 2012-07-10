Анна Винтур встречалась в Париже с Джоном Галльяно

Пусть Джон Галльяно и был уволен из Christian Dior после своих антисемитских высказываний, но окончательно персоной нон грата в модном мире дизайнер не стал – это подтверждает недавняя встреча опального модельера с одной из самых влиятельных женщин в фэшн-индустрии, Анной Винтур. Знаменательное событие состоялось во время минувшей Недели моды в Париже и прошло в неформальной обстановке - за дружеским ланчем в одном из парижских ресторанчиков. Бдительные очевидцы не растерялись, увидев, кого так тепло встречает Винтур, и тут же задокументировали этот момент. Однако услышать, о чем говорили гости, не удалось никому. Инсайдеры полагают, что Галльяно и Винтур обсуждали возможное сотрудничество и в качестве наиболее вероятного называют работу над перезапуском бренда Эльзы Скиапарелли. Говорят, что Винтур, которая организовала выставку, посвященную Скиапарелли и Миуччии Прада, крайне заинтересована в том, чтобы обновленную марку возглавил именно Галльяно, ее старый друг.