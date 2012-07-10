Мила Кунис и Эштон Катчер вместе катаются

Эштона Катчера и Милу Кунис уже давно подозревают в романтических отношениях. В последнее время пара стала прямо-таки неразлучной. Их видят вместе в кафе, в ресторанах, на прогулках. В магазинах. При этом, сами актеры называют свой якобы вымышленный роман "выдумкой" и уверяют, что они просто друзья. И вот на днях. К примеру, "друзей" снова видели вместе. Правда на сей раз они проводили время не наедине, а в компании... родителей Милы, Марком и Эльвирой. Прогулявшись с ними по парку, Эштон и Мила умчались куда-то в неизвестном направлении, на мотоцикле Катчера. Фото viva.ua