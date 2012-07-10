Мартынюк: "При разводе Симоненко поступил по-мужски"

Первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк считает, что КПУ не скомпрометиовала себя сотрудничеством с властью, а ее лидер Петр Симоненко - своим разводом с женой. Отвечая на вопрос о богатствах коммунистов, их отдыхе на дорогих курортах, разводах с женами, Мартынюк отметил: "Если мерить мерками заработной платы или пенсии в одну тысячу и зарплаты в 16-17 тыс., то это, конечно, большая разница, и люди думают: вот как живут". "Живут в меру своих возможностей", - добавил он в эфире "5 канала". Комментируя ситуацию с разводом Симоненко, Мартынюк сказал: "А что лучше – поступить честно и сделать так, как сделал наш лидер, или вести, так сказать, двойную жизнь?". - Я считаю, что он поступил по-мужски и поступил правильно. Это жизнь, от которой никто не застрахован. И если ты коммунист или националист, то это не значит, что ты должен закрыть свое сердце, свою душу и смотреть только на образы вождей, которым ты веришь, - сообщил Адам Мартынюк. Напомним, в сентябре 2009 года Петр Симоненко оазвелся с женой Светланой и женился на журналистке Оксане Ващенко.