У Тома Круза жуткая депрессия из-за развода

"Том в панике и не знает, как ему быть! Он очень подавлен происходящим!" - именно так говорят источники близкие к актеру. Причиной депрессии, друзья Круза называют его неожиданный разрыв Кэти Холмс, которая подала на развод две недели назад. Дело в том, что актер хочет, чтобы все вопросы связанные с расторжением брака были улажены без шумихи и обсуждений в прессе. И не удивительно, ведь в противном случае, могут всплыть подробности личной жизни Круза, которую он держит в строжайшем секрете, за семью печатями. Говорят, что Кэти по этому поводу не возражает, однако требует взамен не только раздела имущества, но и максимальные права на воспитание их единственной дочери Сури, уверяя, что хочет оградить своего ребенка от пагубного влияния сайентологии. Ситуация для Тома усложняется еще и тем, что его уже практически бывшая супруга, вместе с дочерью находится в Нью-Йорке, а он постоянно проживает в своем особняке в Лос-Анджелесе.