Поджаренный на свадьбу принца Чарльза тост выставляется на продажу

Аукцион Hansons в английском графстве Дербишир выставляет на торги тост, который был подан на завтрак принцу Чарльзу в день его свадьбы с принцессой Дианой 29 июля 1981 года, говорится в сообщении аукционного дома. Поджаренный кусок хлеба попал в руки матери одной из горничных в Букингемском дворце, которая в то утро приносила поднос с завтраком принцу. Сама горничная не смогла рассказать о необычном лоте, так как закон запрещает бывшим слугам королевской семьи распространяться о частной жизни монарших особ. Однако своей матери, Розмари Смит, она не стала запрещать этого делать. 83-летняя Смит вспоминает, что в тот день навещала дочь и была в коридоре, когда та забрала поднос после завтрака из спальни принца. "На подносе я увидела не съеденный тост, а мне так хотелось получить какой-нибудь сувенир с королевской свадьбы, и я подумала: "А почему бы и нет?" - рассказала женщина. Хлеб хорошо сохранился, потому что, во-первых, его не успели ничем намазать, а во-вторых, после обжарки в нем практически не осталось влаги. "Мы особо не вспоминали о нем, но свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон и юбилей правления королевы сделали королевскую семью популярной как никогда, и мы подумали, почему бы не монетизировать наш тост", - пояснила Смит. Аукционист Чарльз Хансон считает, что коллекционерам предметов, связанных с королевской семьей, тост будет крайне интересен и может принести до 500 фунтов стерлингов. Торги назначены на 19 июля.